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Разыгрываем билеты на детский спектакль «Три кота. Мега пикник»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.05.2022 09:21 0 241
Разыгрываем билеты на детский спектакль «Три кота. Мега пикник»

В субботу, 21 мая, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге покажут детский спектакль «Три кота. Мега пикник». 

В одном маленьком городе живет котенок Коржик, его братик Компот и их сестренка Карамелька, и вот, однажды, в День Семьи родители решили устроить для них самый лучший праздник - пикник на открытом воздухе! - рассказали организаторы. - Специально для этого случая Папа установил на улице большой уличный кинотеатр, а Мама подготовила праздничный стол. Всё готово для встречи самого важного праздника - Дня семьи! В этот день котята пригласят в гости своих друзей Лапочку и Сажика, устроят настоящий праздник и подготовят для родителей праздничные номера и подарки!

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» разыгрываем четыре приза по два билета. Подробности – по ссылке.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.05.2022 09:21 0 241
Тэги: культура
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