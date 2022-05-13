Фотовыставка к юбилейному «Миру гитары» откроется в Калуге 17 мая
В ближайший вторник, 17 мая, в Калуге в галерее Дома музыки откроется фотовыставка, посвященная юбилейному XXV Международному фестивалю «Мир гитары».
Начало церемонии открытия - в 18:00, сообщил нам в пятницу художественный руководитель «Мира гитары» Олег АКИМОВ.
Выставка будет работать до 27 мая. В будние дни - с 12:00 до 19:00, в выходные - с 12:00 до 18:00. Понедельник – выходной.
25-й фестиваль «Мир гитары» пройдет в Калуге с 23 по 27 мая.
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