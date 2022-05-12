Екатерина Тысячнова представит Калужскую область на конкурсе «Новая звезда – 2022»

В 22:30 в субботу, 14 мая, в эфире телеканала «Звезда» выйдет передача «Новая звезда - 2022». На этом песенном конкурсе Калужскую область представит солистка филармонии Екатерина Тысячнова.

- Мне нужна поддержка калужан, - рассказала нам Екатерина. - После эфира откроют зрительское голосование на сутки, где надо будет отправлять СМС в поддержку.

Тысячнова окончила РАМ им. Гнесиных, а также магистратуру факультета искусства МГУ и РАНХиГС, владеет игрой на фортепиано.

Она работает солисткой в филармонии в Калуге, солисткой оркестра современной музыки Gazzatov Giga Band, а также развивает свой проект «Kati».

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