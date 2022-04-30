12-летняя девочка из Калуги завоевала медаль на Дельфийских играх

На днях в Красноярске завершились XXI молодежные Дельфийские игры России – это соревнования деятелей искусств. Туда приехали 2783 участника из 79 регионов. И успеха добилась 12-летняя Дарья РЯБОКОНЬ из Калуги.

Ученица фольклорного отделения детской школы искусств №2 имени Туликова завоевала серебряную медаль в номинации «Сольное народное пение». Это первая вокалистка из нашего региона, кто добился подобного успеха.

В Калуге Дарья занимается у педагога Татьяны Мосиной.

Дарья Рябоконь.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.