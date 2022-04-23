В Спас-Деменске открылся культурно-выставочный центр

В пятницу, 22 апреля, в Спас-Деменске открылся новый культурно-выставочный центр. Одним из первых его посетителей стал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Экспонаты рассказывают о традиционной русской культуре, о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и послевоенном развитии Спас-Деменского района. В центре экспозиции находится диорама боя на Гнездиловской высоте, ставшей местом памяти о подвиге 10-й гвардейской армии. В августе 1943 года советские солдаты захватили укрепленные позиции противника.

- Поздравляю вас, хороший музей получился! – прокомментировал Шапша на церемонии открытия.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.