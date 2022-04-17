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В Калуге завершился кинофестиваль фильмов о космосе «Циолковский»

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 17.04.2022 10:51 0 106
В Калуге завершился кинофестиваль фильмов о космосе «Циолковский»

В субботу, 16 апреля, в Калуге закрылся Третий международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский».

Как сообщили организаторы, за пять дней различные мероприятия фестиваля посетили более 7000 человек. Показано 95 фильмов из 26 стран.

Российский фильм «Звездный разум» завоевал специальный приз фестиваля. Его вручил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Приз президента фестиваля Игорь Угольников вручил авторам еще одного российского фильма «Наш мир».

Бывший губернатор Анатолий Артамонов объявил победителем гран-при «Клушанцев» за лучшие спецэффекты создателей китайского фильма «Невидимый инопланетянин».

Председатель Московской Городской Думы Алексей Шапошников вручил специальные награды президенту фестиваля Игорю Угольникову, а также режиссеру Алексею Китайцеву за фильм «Наука того стоила».

Гран-при «Циолковский» получил фильм «Александр Чижевский. Плененный солнцем».

Планируется, что традиция проведения кинофестиваля сохранится. Открытие следующего намечено на 12 апреля 2023 года.

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Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 17.04.2022 10:51 0 106
Тэги: культура
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