В Калуге открылся международный кинофестиваль «Циолковский»

Во вторник, 12 апреля, в Калуге в новом здании Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского открылся III Международный фестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский».

Фестиваль продлится пять дней, на нем представят 80 фильмов из 26 стран.

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев и губернатор Владислав Шапша.

Щеголев поздравил всех с Днем космонавтики и отметил, что советская Россия одной из первых встала на путь космических кинодержав. В качестве примера он привел фильмы «Аэлита» и «Солярис».

- Велики наши ожидания от фестиваля. Радует, что много стран заявились на участие, потому что космос – это, действительно, та стихия, которая может быть освоена коллективным человеческим разумом, как это видел в свое время Константин Эдуардович Циолковский, - подчеркнул Щеголев. - В Калуге он мечтал, как со временем нам покорится бесконечный, безграничный космос. Можно только пожелать, чтобы благодаря фестивалю, мы снова почувствовали, что космос – один из замечательных образов будущего. Желаю, чтобы новые произведения, которые мы здесь увидим, позволили нам оторвать свой взгляд от гаджетов и снова обратить его к звездам.

- Калуга – город, где жил и творил великий ученый, мыслитель Константин Эдуардович Циолковский. Тогда, много лет назад, вряд ли он думал о том насколько его труды и его имя прославят нашу калужскую землю, - отметил в свою очередь Владислав Шапша. - Калужанам повезло – у нас есть не только учреждения, носящие имя К.Э.Циолковского, но и это замечательное событие в культурной жизни Калуги.

Кинофестиваль открыли командой «Поехали!» и ударом хлопушки.

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