Разыгрываем билеты на концерт ДиДюЛя & камерный оркестр

ДиДюЛя & камерный оркестр выступят в четверг, 14 апреля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге.

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- Красивые и запоминающиеся мелодии ДиДюЛи в жанре поп-фолка, новое фламенко и фьюжн с элементами нью-эйдж в классическом исполнении с камерным оркестром приобретают сочное и завораживающее звучание и позволяют раскрыть мелодизм гитарных тем с наибольшей полнотой в необычной звуковой палитре, - рассказали организаторы. – ДиДюЛя – это неповторимый стиль, фантастическая атмосфера «живого» концерта, и, конечно, потрясающие зрители, которые являются частью мира этой волшебной музыки.

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