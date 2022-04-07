Разыгрываем билеты на концерт группы «Любэ»

В пятницу, 8 апреля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит группа «Любэ».

Выступление посвящено юбилею солиста Николая Расторгуева. В феврале ему исполнилось 65 лет.

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