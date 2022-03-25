Владислав Шапша опубликовал поздравление ко Дню работника культуры

В пятницу, 25 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

- Артисты и музыканты, сотрудники музеев и библиотек, Домов культуры и школ искусств. В нашем регионе около 4,5 тысячи работников культуры, - отметил глава региона. - Искренне поздравляю вас, дорогие друзья, с профессиональным праздником – Днем работника культуры!

По словам Шапши, важно чтобы в каждом уголке нашего края жители могли приобщаться к миру искусства.

Губернатор рассказал, что за последнее время в области открыто 10 виртуальных концертных залов, закуплены 19 автоклубов. В 2022 году планируется открыть три модальные библиотеки.

- Вижу, какие творцы, какие подвижники работают в наших городах, районах в этой сфере, - подчеркнул Шапша. - Как пестуют юные таланты, бережно хранят и передают наше культурное наследие и смело открывают новые грани современного искусства. Дорогие друзья! Пусть вдохновение и творческий настрой не покидают вас! Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!

Также 25 марта в здании областной филармонии состоялось торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные профессиональному празднику.

Лучшие представители сферы культуры получили областные и ведомственные награды.

В этот же день состоялось торжественное открытие Доски Почёта регионального министерства культуры. Она размещена на втором этаже областной филармонии.

Тридцати наиболее достойным работникам министр культуры Павел Суслов вручил заслуженные награды и дипломы.

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