В Калуге прошел праздник «Творцы хорошего настроения»

Праздник с названием «Творцы хорошего настроения» прошёл в Доме музыки 24 марта. Торжества приурочены ко Дню работника культуры, который отмечается в России 25 марта.

Для гостей праздника играл муниципальный камерный оркестр, работников культуры поздравил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Глава Калуги отметил, что в непростых условиях пандемии работники культуры показали себя с самой лучшей стороны: были освоены новые формы работы со зрителями и воспитанниками, разработаны интересные творческие проекты.

- Весь прошлый год стал для Калуги годом праздников и юбилеев: Новогодняя столица, юбилей первого полёта в космос, 650-летие нашего города. Работники калужских учреждений культуры, воспитанники детских школ искусств и творческие коллективы города приняли в праздничных мероприятиях самое активное участие, за что мы вам очень благодарны, – обратился к собравшимся Юрий Моисеев. – Впереди у нас самый главный и святой праздник – День Победы. Уверен, что в этом году праздник пройдёт на самом высоком уровне.

Глава городского самоуправления пожелал работникам культурной сферы здоровья, благополучия, вдохновения и творческих успехов. Преподаватели детских школ искусств, сотрудники управления культуры и культурно-досуговых центров были награждены почётными грамотами.

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