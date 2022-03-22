Концерт Максима Галкина в Калуге перенесли на ноябрь 2022 года
В Калуге 5 апреля не состоится концерт юмориста Максима Галкина. Он должен был выступить на сцене областной филармонии.
- Концерт Максима Галкина переносится на 29 ноября 2022 года, - говорится в заявлении на сайте филармонии.
Ранее федеральные СМИ сообщали, что Галкин покинул Россию после событий на Украине.
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