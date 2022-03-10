Концерт группы «Аквариум» в Калуге отменен

В Калуге отменен концерт группы «Аквариум», запланированный на 27 марта.

- По вполне понятным причинам все концерты «Аквариума» отменены до лучших времен, - сообщил в четверг, 10 марта, Борис Гребенщиков.

Как сообщили нам организаторы калужского концерта, деньги за билеты будут возвращены.

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