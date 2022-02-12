В Калуге на реставрацию Дома губернатора для размещения филиала Эрмитажа потратят 278 миллионов рублей

В Калуге объявлен аукцион по поиску подрядчика для реставрации и приспособления под филиал Эрмитажа Дома гражданского губернатора, расположенного на улице Карла Маркса, 6. Соответствующая документация 11 февраля опубликована на сайте Госзакупок.

Начальная цена контракта – 278 миллионов рублей. Подрядчик должен будет провести работы на объекте культурного наследия федерального значения в течение года, начиная с 1 апреля. Затем на приемку отведено еще несколько месяцев.

Планируется, что обновленный Дом губернатора калужане смогут увидеть уже во второй половине 2023 года.

Здание было построено в 1811 году в качестве апартаментов губернатора. До революции в доме также располагались губернская канцелярия и комитет статистики. В 1917 году здание получило название Дом свободы: здесь находился комитет РКПб и Советы депутатов. Рядом со зданием проводились митинги, а балкон использовался в качестве трибуны. Позже в Доме губернатора располагался областной и городской суды. С 1982 по 2016 годы в здании располагался второй корпус Дворца творчества юных им. Гагарина. В последние годы дом пустует.

На прошлой неделе о создании филиала знаменитого российского музея говорил губернатор Владислав ШАПША:

- Я уверен, что те работы, которые мы проведем в этом году, позволят нам пригласить к нам руководителя Эрмитажа и открыть этот замечательный объект, обещающий стать центром притяжения жителей Калужской области.

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