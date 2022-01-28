В Калуге скончался заслуженный артист России Александр Бреньков

В Калуге скончался заслуженный артист России, кавалер ордена «Знак Почета», заслуженный работник культуры региона Александр БРЕНЬКОВ. Об этом сообщили 27 января в министерстве культуры Калужской области.

Бренькову было 76 лет. С 1968 года он работал артистом хора в Таджикском государственном театре оперы и балета. Спустя пять лет закончил Душанбинское музыкальное училище по классу вокала и приехал в Калугу работать в филармонии в качестве солиста-вокалиста.

- Артист пользовался большим уважением среди зрителей и коллег, - говорится в заявлении Минкульта. - Приносим искренние соболезнования родным и близким!

Прощание с Бреньковым прошло 28 января в Воротынске.

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