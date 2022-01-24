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В Калужской области не будут отменять концерты и спектакли из-за новых коронавирусных ограничений

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.01.2022 10:53 2 542
В Калужской области не будут отменять концерты и спектакли из-за новых коронавирусных ограничений

Из-за роста заболеваемости коронавирусом и прихода в Калужскую область омикрон-штамма с 24 января введены новые ограничения. Соответствующее постановление в пятницу подписал губернатор Владислав Шапша.

Один из пунктов нового документа – запрет публичных массовых мероприятий с участием более 50 человек. Многие калужане в соцсетях тут же начали возмущаться, что концерты и спектакли будут внезапно отменены, а деньги за билеты уже не вернуть.

Однако в министерстве культуры Калужской области в понедельник сообщили, что учреждения культуры не затронут эти ограничения.

- В настоящее время учреждения культуры работают в штатном режиме при соблюдении всех профилактических санитарно-эпидемиологических мер, - подчеркнули в Минкульте. - Согласно постановлению правительства Калужской области, ограничения касаются проведения массовых публичных мероприятий. Данные ограничительные меры не распространяются на текущую работу учреждений культуры.

На данный момент в правительстве не пояснили, какие именно мероприятия окажутся под запретом.

В то же время региональное министерство спорта уже сообщило, что соревнования по фигурному катанию во Дворце спорта на этой неделе пройдут без зрителей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.01.2022 10:53 2 542
Тэги: культура коронавирус
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