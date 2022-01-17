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Министр культуры Калужской области рассказал, какие юбилеи Калуга отметит в этом году

Ирина Будникова
Опубликовано: 17.01.2022 10:23 5 1339
Министр культуры Калужской области рассказал, какие юбилеи Калуга отметит в этом году

В понедельник, 17 января, на еженедельном совещании правительства региона обсуждали праздничные культурные мероприятия, которые пройдут в текущем году в Калуге и области, а также памятные и юбилейные даты.  Министр культуры Калужской области Павел СУСЛОВ сообщил, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. По его словам, в связи с этим запланировано проведение ряда крупных мероприятий:

  • Межрегиональный фестиваль-конкурс традиционной культуры «Истоки»,
  • Уже 8-й российский фестиваль-конкурс народной музыки «Играй рожок»,
  • Фестиваль-конкурс народных ремёсел «Хлудневское древо»,
  • Областной фестиваль-конкурс народной песни «Поёт село родное».

- 30 декабря буквально в последние дни ушедшего года подписан президентом указ о проведении в 2022 году в Российской Федерации Года культурного наследия народов России, – сказал министр. – Все мероприятия, которые пройдут в рамках данного года, будут проводиться в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, культурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей России.   

Также министр культуры Калужской области сообщил, что предстоящий год насыщен юбилеями и памятными датами. Среди них такие, как 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, 125 лет со дня рождения Александра Леонидовича Чижевского, 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой и Константина Паустовского. Музей истории космонавтики отметит в этом году своё 55-летие, а Калужскому театру исполняется 245 лет. Полный перечень юбилеев можно найти в Календаре знаменательных и памятных дат на 2022 год, созданном в  Калужской областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского 

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Ирина Будникова
Опубликовано: 17.01.2022 10:23 5 1339
Тэги: культура
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