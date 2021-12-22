Кто приедет в Калугу на юбилейный 25-й «Мир гитары-2022»

Во вторник, 21 декабря, в Калуге состоялась пресс-конференция организаторов фестиваля «Мир гитары».

В их числе гитарист Олег АКИМОВ, который и рассказал о будущих концертах.

Юбилейный, 25-й по счету, фестиваль мирового уровня пройдет в Калуге с 23 по 27 мая.

- Событие для Калуги значимое, - говорит Олег Акимов. - В настоящее время «Мир гитары» является самым масштабным фестивалем гитарной музыки на постсоветском пространстве, в Европе и одним из крупнейших в мире.

В этом творческом форуме примут участие ведущие солисты и коллективы, композиторы и дирижёры из России, стран СНГ и дальнего зарубежья, - продолжил Акимов. - Тысячи калужан и гостей города ежегодно посещают концерты и мероприятия фестиваля.

Местом проведения фестиваля в Калуге традиционно станут две площадки: Дом музыки по адресу улица Кирова, 6 и филармония на Ленина, 60.

Озвучил Олег Акимов и состав участников. В гости ожидаются знаменитости прошлых лет и новые звезды мировой гитарной музыки.

Вход на дневные концерты будет свободным. А на вечерние концерты билеты можно приобрести уже с января нового года.

Афиша 25 юбилейного фестиваля «Мир гитары-2022»:

23 мая

11:00 Дом музыки, Детский фестиваль.

19:00 Калужская областная филармония, гала-концерт, премьера проекта «World of guitar 3».

24 мая

15:00 Дом музыки, «Ренессанс и Барокко».

19:00 Калужская областная филармония, «Vivaldi - Hendrix - Beatles».

25 мая

15:00 Дом музыки, «День русской гитары».

19:00 Калужская областная филармония, мировые звезды джаз-рока, номинанты Grammy.

26 мая

15:00 Дом музыки, гитаристы СНГ - лучшее.

19:00 Калужская областная филармония, классик - гала, премьеры.

27 мая

15:00 Дом музыки, Российская презентация альбома «El alma de Рaco - a tribute to Paco de Lucia».

19:00 Калужская областная филармония, концерт «Flamenco, Flamenco!», посвященный Пако Де Лусии.

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