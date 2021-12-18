Калужский драмтеатр начал готовить спектакль «Двенадцать стульев»

В Калужском драматическом театре началась подготовка нового спектакля по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Вечером в пятницу, 17 декабря, об этом сообщила пресс-служба театра.

- На фото - счастливый главный режиссер Калужского драмтеатра Роберт Манукян, - отметили в драмтеатре. - В этом состоянии он пребывает, работая над инсценировкой романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Изображение этих достойных авторов Роберт Азганасович держит в руках наподобие иконы.

На данный момент готово распределение ролей. Остапа Бендера сыграет Игорь Кумицкий, а Ипполита Матвеевича Воробьянинова - Владимир Прудников.

Премьера запланирована на 27 марта – во Всемирный день театра.

Напомним, Роберт Манукян назначен главным режиссером Калужского драмтеатра в конце октября.

В начале декабря на нашем сайте выходило большое интервью с Манукяном.

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