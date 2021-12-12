В Калуге прошел десятый благотворительный показ спектакля «Летчик и маленький принц»

В воскресенье, 12 декабря, в Калуге в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского состоялся десятый благотворительный показ спектакля «Летчик и маленький принц» по мотивам известного произведения Антуана де Сент-Экзюпери.

На спектакле присутствовали заместитель губернатора области Константин Горобцов, директор Фонда популяризации пилотируемой космонавтики «Космос - это мы», организатор проекта «Космос - детям» Елена Метелковская, космонавт-испытатель, Герой Российской Федерации Сергей Рыжиков.

Благотворительные показы спектакля в рамках проекта «Космос – детям» начались 17 сентября, в день рождения основоположника современной космонавтики Константина Циолковского. Задумку авторов воплотили актеры Калужского театра кукол.

Спектакль уже смогли увидеть более 700 детей - учащиеся школ, учреждений дополнительного образования, детского дома-интерната и социальных центров помощи семье и детям. По завершении благотворительных показов спектакль будет демонстрироваться для широкой публики на сцене Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

- Мы планируем поехать в мае в Беларусь, потом в Хорватию. И будем смотреть, на каких конкурсах и фестивалях мы ваш спектакль еще покажем, - рассказала Елена Метелковская.

Она отметила, что фонд планирует реализовать в нашей области и другие проекты:

- Нам очень понравилось у вас работать. Нас очень поддержала администрация области, музей истории космонавтики – один из лучших космических музеев мира, прекрасный театр кукол.

По словам заместителя губернатора Константина Горобцова, спектакль стал достойной частью целой череды мероприятий уходящего года, которые были посвящены 60-летию первого полёта человека в космос.

- Этот проект очень ценен не только потому, что он популяризирует космонавтику, но и воспитывает наших детей, чтобы они приучались к науке, изучали соответствующую литературу, - сказал Горобцов.

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