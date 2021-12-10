Калужский фильм выиграл премию «Патриот-2021»

Документальный фильм калужанина Алексея ЗОЛОТОВА «Суверенное российское государство» выиграл номинацию «Лучший культурный проект» первой Национальной премии «Патриот — 2021». Церемония награждения прошла 9 декабря в рамках Всероссийского патриотического форума, который был приурочен ко Дню Героев Отечества.

- Наш фильм - это часть большого культурно-образовательного проекта «Люди и события Калужской земли», рассказывающего о тех событиях, происходивших на территории Калужского края, которые повлияли на российскую и мировую историю, - рассказал в пятницу на своих страницах в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Великое стояние на реке Угре, Тарутинское сражение, Оборона подступов к Москве во время Великой Отечественной войны, идеи К.Э. Циолковского о полете человека в космос.

По словам главы региона, над проектом трудится сплоченная команда единомышленников, в основном это наши земляки.

- Мои поздравления создателям фильма. Новых творческих успехов! – прокомментировал успех калужанина Шапша.

«Суверенное российское государство». Автор - Алексей Золотов.

Всего на участие в премии было подано более 1000 заявок со всей России.

Национальная премия «Патриот-2021» проходит в рамках Всероссийского патриотического форума и является общественно-государственной инициативой. Премия присуждается российским гражданам и организациям за их существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание граждан России

Также победители определялись в следующих номинациях:

Лучший проект, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского,

Собственным примером,

Лучший научный проект,

Лучший историко-архитектурный проект по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,

Семейная реликвия,

Лучший туристический маршрут,

Без срока давности,

Лучший семейный пример,

Лучший патриотический проект в сфере воспитания здорового образа жизни,

Лучший региональный волонтерский центр,

Лучший проект с использованием современных цифровых технологий,

Лучший военно-патриотический проект,

Лучший учитель истории.

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