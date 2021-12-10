Калужский фильм выиграл премию «Патриот-2021»
Документальный фильм калужанина Алексея ЗОЛОТОВА «Суверенное российское государство» выиграл номинацию «Лучший культурный проект» первой Национальной премии «Патриот — 2021». Церемония награждения прошла 9 декабря в рамках Всероссийского патриотического форума, который был приурочен ко Дню Героев Отечества.
- Наш фильм - это часть большого культурно-образовательного проекта «Люди и события Калужской земли», рассказывающего о тех событиях, происходивших на территории Калужского края, которые повлияли на российскую и мировую историю, - рассказал в пятницу на своих страницах в социальных сетях губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Великое стояние на реке Угре, Тарутинское сражение, Оборона подступов к Москве во время Великой Отечественной войны, идеи К.Э. Циолковского о полете человека в космос.
По словам главы региона, над проектом трудится сплоченная команда единомышленников, в основном это наши земляки.
- Мои поздравления создателям фильма. Новых творческих успехов! – прокомментировал успех калужанина Шапша.
«Суверенное российское государство». Автор - Алексей Золотов.
Всего на участие в премии было подано более 1000 заявок со всей России.
Национальная премия «Патриот-2021» проходит в рамках Всероссийского патриотического форума и является общественно-государственной инициативой. Премия присуждается российским гражданам и организациям за их существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание граждан России
Также победители определялись в следующих номинациях:
- Лучший проект, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского,
- Собственным примером,
- Лучший научный проект,
- Лучший историко-архитектурный проект по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
- Семейная реликвия,
- Лучший туристический маршрут,
- Без срока давности,
- Лучший семейный пример,
- Лучший патриотический проект в сфере воспитания здорового образа жизни,
- Лучший региональный волонтерский центр,
- Лучший проект с использованием современных цифровых технологий,
- Лучший военно-патриотический проект,
- Лучший учитель истории.
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