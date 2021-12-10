Калужская делегация приняла участие в обсуждении будущего муниципальных музеев

В пятницу, 10 декабря, в Санкт-Петербурге министр культуры Калужской области Павел СУСЛОВ принял участие во Всероссийской конференции-презентации модельного стандарта муниципального краеведческого музея. Мероприятие прошло в Мраморном зале Российского этнографического музея.

В пленарном заседании приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Российского этнографического музея Юлия Купина и другие руководители федеральных и муниципальных учреждений культуры.

В программу конференции включены тематические секции «Лучшие практики продвижения музеев» и «Модельный стандарт как инструмент обновления муниципальных музеев» с участием руководителей региональных министерств культуры и экспертов в области развития туризма и музейного дела.

От Калужской области в состав делегации включены представители лучших муниципальных музеев, расположенных на территории региона.

Напомним, 21 апреля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил направить 24 миллиарда рублей на обновление учреждений культуры в сельской местности и в малых городах. В соответствии с посланием в национальный проект «Культура» включено новое направление по совершенствованию деятельности муниципальных музеев.

Ранее мы также рассказывали, что Павел Суслов принял участие в заседании Центрального Совета Российского военно-исторического общества (РВИО). Калужское отделение Российского военно-исторического общества вошло в десятку лучших региональных отделений по патриотическому воспитанию молодежи и популяризации военно-исторического наследия.

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