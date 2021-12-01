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В Калуге открылась выставка «Полет» художницы Агне-Марии Силкинайте

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2021 17:31 0 130
В Калуге открылась выставка «Полет» художницы Агне-Марии Силкинайте

В среду, 1 декабря, в Инновационном культурном центре в Калуге открылась персональная выставка молодой художницы Агне-Марии СИЛКИНАЙТЕ. Выставка получила название «Полёт». Она завершает цикл мероприятий, посвященных 60-летию со дня первого полета человека в космос. 

В открытии выставки в ИКЦ приняли участие губернатор области Владислав Шапша, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев и депутат Государственной Думы Ольга Коробова.

Также эта выставка открывает серию мероприятий, связанных со 165-летием со дня рождения Константина Циолковского, которое будет отмечаться в следующем году. 

Также «Полёт» является анонсом десятого фестиваля современного искусства «Циолковский Фест»-2022, Там Агне-Мария Силкинайте будет титульным художником.

За свои 26 лет выпускница Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова создала более 200 работ, треть из которых посвящены авиации и космосу. Агне-Мария Силкинайте участвовала в десяти выставках, в том числе, в Новой Третьяковской галерее, получила две золотые медали Российской академии художеств.

В Калуге представлены 30 работ художницы. Они выполнены в технике «темпера на оргалите».

В приветственном слове Силкинайте отметила, что основным посылом экспозиции являются слова Циолковского: «Невозможное сегодня станет возможным завтра».

В свою очередь Владислав Шапша отметил профессионализм девушки. 

- Чтобы создать такие произведения, надо, конечно, погрузиться в тему, - уверен губернатор. - Чтобы передать суть и глубину инженерной мысли и результаты труда ученых и тех людей, которые создают эти замечательные технологии, осваивают космос, делают открытия.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.12.2021 17:31 0 130
Тэги: культура область владислав шапша
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