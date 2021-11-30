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В Обнинске завершился капитальный ремонт детской школы искусств № 1

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.11.2021 14:10 0 114
В Обнинске завершился капитальный ремонт детской школы искусств № 1

В Обнинске завершился капитальный ремонт здания Детской школы искусств № 1. Работы проводились в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе правительства.

В школе отремонтировали фасад, входную группу, внутренние помещения. Заменены оконные и дверные блоки, системы электроснабжения и освещения.

Стены холла первого этажа украсили декоративные панно художницы Светланы Виноградовой.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Культура» продолжается оснащение детских школ искусств Калужской области.

В этом году три детские школы искусств региона – ДШИ №4 и №7 Калуги, а также ДШИ Балабаново Боровского района – получили музыкальные инструменты, оборудование и новую литературу на общую сумму 13,3 миллиона рублей.

Закуплены рояли и пианино, народные инструменты, звуковое оборудование, оборудование для художественных отделений школ, хоровые станки, новые учебники.

В 2019 году новое оборудование получили калужские школы искусств №1, №2 и №8, первая и вторая школы искусств Обнинска, а также Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева.

До конца 2021 года музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами будут оснащены еще две детские школы искусств областного центра, ДШИ Малоярославца и Калужский областной колледж культуры и искусств.

Как отмечают в правительстве, обновление материально-технической базы позволит повысить уровень образования детей, будет способствовать творческой и профессиональной самореализации юных музыкантов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.11.2021 14:10 0 114
Тэги: культура область дети
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