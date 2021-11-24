В Калужской области скончался директор военно-исторического музея «Юхнов - город воинской доблести»
На днях скончался директор военно-исторического музея «Юхнов - город воинской доблести» Александр СОРОКИН. Ему было 53 года, сообщили 23 ноября в Калужском объединенном музее-заповеднике.
Сорокин родом из украинского города Горловка. В 2002 году он окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического университета им. К.Э. Циолковского.
Музей в Юхнове Сорокин возглавлял с 2013 года.
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