В калужской филармонии перенесли четыре концерта

В Калужской областной филармонии перенесли четыре концерта, которые должны были состояться в ближайшее время. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила администрация учреждения культуры.

Концерт Валерия Меладзе с 26 ноября перенесен на 21 февраля 2022 года.

Также перенесены концерт оркестра «Венская Императорская филармония» (5 декабря), шоу Евгении Зимы «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции» (10 декабря) и концерт Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова (11 декабря). Новые даты для них пока не называются.

- При переносе мероприятия билеты остаются действительны. Приносим извинения за доставленные неудобства! – заявили в филармонии.

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