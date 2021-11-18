Александр Малинин снял новый клип в Калуге

Известный российский эстрадный певец Александр МАЛИНИН во вторник, 16 ноября, отпраздновал 63-летие выходом нового клипа на песню «Улыбка Бога радуга».

Видео снимали в Калуге.

На запись попали улицы Ленина, Воскресенская, центральный парку культуры и отдыха, набережная Яченского водохранилища, Ока.

Слова и музыку этой песни написал известный российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

Александр Малинин на улице Ленина в Калуге.

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