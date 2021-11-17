В Калуге 23 ноября откроется выставка 50 работ Ивана Шишкина
Во вторник, 23 ноября, в Калуге в музее изобразительных искусств на улице Ленина откроется выставка произведений Ивана Шишкина. Часть работ привезут из Государственного Русского музея, оставшиеся - из архивов калужского музея.
Как сообщили 17 ноября организаторы, на выставке будет представлено более 50 живописных и графических
работ.
- Иван Шишкин силой и глубиной своего мастерства ознаменовал целую эпоху в отечественной пейзажной живописи, - заявили в музее. - Придерживаясь реалистического метода, он создал запоминающиеся образы русской природы, проникнутые искренним вниманием и большой любовью к изображаемому.
Выставка в Калуге будет работать до 6 марта 2022 года.
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