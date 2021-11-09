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В Калуге скончался создатель музея ремесла, архитектуры и быта Владимир Ткаченко

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.11.2021 09:15 5 1100
В Калуге скончался создатель музея ремесла, архитектуры и быта Владимир Ткаченко

В понедельник, 8 ноября, в Калуге умер заместитель директора Музея ремесла, архитектуры и быта, его создатель и бессменный хранитель Владимир ТКАЧЕНКО. Об этом на своей странице сообщили сотрудники музея.

- Невосполнимую утрату понесли не только родные, друзья и близкие Владимира Александровича, но и весь наш город, который Владимир Александрович так любил, на благо которого работал долгие годы, вкладывая всю душу в исследования его исторических загадок и повседневного быта горожан прошлого, - говорится в тексте некролога. - Невосполнимую утрату понесла сфера культуры страны, истинным сыном и подлинным патриотом которой он был. Он учил нас любить свою Родину, а в ситуациях, когда гордиться было особо нечем, - отделять это понятие от понятия государства. Собственным примером он показывал, что только хотеть сделать нечто важное - недостаточно. Нужно уметь это сделать и не жалеть сил для достижения поставленной цели.

Многим он был другом и мудрым наставником. К нему обращались за житейскими советами и неизменно получали важную поддержку надежного человека...

Владимир Ткаченко был аттестованным экспертом министерства культуры РФ, мастером народного художественного промысла глиняной игрушки Калуги.

Негосударственный музей, посвященный истории ремесла, архитектуры и быта, был открыт 1991 году в бывшем особняке купца Цыплакова на улице Кирова.

Два года назад, в ноябре 2019 года, умерла директор музея ремесла, архитектуры и быта Людмила Федорова.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.11.2021 09:15 5 1100
Тэги: культура владимир ткаченко людмила федорова
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