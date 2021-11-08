Кинотеатры Калуги возобновили работу 8 ноября

В понедельник, 8 ноября, в Калуге в обычном режиме возобновили работу все кинотеатры. Информацию нам подтвердило руководство этих учреждений.

Напомним, из-за введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Калуге были перенесены и отменены некоторые мероприятия. В том числе и показ фильмов в кинотеатрах.

Сеть кинотеатров «Синема Стар» в Калуге продолжала свою работу до 1 ноября, «АрлеКино» - 2 ноября. А «Центральный» уже 30 октября закрыл свои двери для калужан.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!