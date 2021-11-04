Калужские музеи отремонтируют за федеральные средства

Правительство России направит на реконструкцию и капитальный ремонт музеев в регионах 2,5 миллиарда рублей за ближайшие три года. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 3 ноября, на заседании кабмина.

К 2024 году в России обновят порядка 100 муниципальных музеев. В 2022 году поддержку получат 26 субъектов Федерации, в том числе Калужская область.

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