Кто выиграл билеты на концерт группы The Hatters в Калуге

В пятницу, 2 апреля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известная российская группа The Hatters (18+).

В рамках своего тура 2021 года они представят в нашем городе свои лучшие хиты.

Коллектив позиционирует себя музыкально-театральным проектом, а свой жанр называет русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах.

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Виктору Давыдову. Поздравляем!