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Кто выиграл билеты на концерт группы «Пикник» в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото с сайта группы.
Опубликовано: 01.03.2021 14:21 2 285
Кто выиграл билеты на концерт группы «Пикник» в Калуге

В четверг, 4 марта, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит знаменитая российская группа «Пикник».

Музыканты представят программу «Прикосновение» (6+).

- У коллектива есть песня с таким названием, и, скорее всего, она тоже прозвучит на концерте 4 марта в Калуге, - говорят организаторы. - Но смысл новой программы в другом: прикоснуться к слушателю не столько физически, сколько ментально. Проникнуть в сердца зрителей не только с помощью музыки, текста, видеорядов и визуальных эффектов, но и с помощью более тонких и, порой, невидимых средств коммуникации!

Среди наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрывали билеты на этот концерт. Повезло Юрию Леонову и Анне Давыденко. Поздравляем!

Дмитрий Ивьев , Фото с сайта группы.
Опубликовано: 01.03.2021 14:21 2 285
Тэги: культура
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