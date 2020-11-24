Разыгрываем билеты на концерт волынщиков в Калуге

В субботу, 28 ноября, на сцене Дома музыки в Калуге выступит оркестр волынщиков City Pipes. Руководитель – Евгений Лапекин, Гитара, вокал – Конор Мюррей, электроорган – Иван Ипатов. Музыканты исполнят рок-хиты.

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Стало известно, как новогодние праздники пройдут в школах и детских садах Калужской области. Подробности.