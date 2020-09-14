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Экс-«Премьер-министр» + Роман Мирошинченко = Aerosmith

Екатерина Шевелева , Фото: Александр Фалалеев.
Опубликовано: 14.09.2020 11:40 0 358
Экс-«Премьер-министр» + Роман Мирошинченко = Aerosmith

В Калуге выступят лучшие гитаристы из России и стран СНГ, исполнители из дальнего зарубежья из-за пандемии на фестиваль не приедут. Зрителей ждет яркая и разнообразная программа, мировые и российские премьеры, творческие эксперименты и открытия. Любой из концертов «Мира гитары» интересен по-своему, а выступление каждого артиста – это маленькая тайна, сюрприз для зрителей. Впервые в истории фестиваля каждый день на сцену будут выходить наши земляки, музыканты высочайшего уровня.

День первый, академический – 15 сентября

Каждый год Дмитрий Илларионов привозит на «Мир гитары» новые проекты. В этот раз он представит зрителям «Фантазию-посвящение Ивану Смирнову». Талантливого и самобытного композитора и гитариста называли талисманом «Мира гитары». В 2018 году Иван Смирнов ушел из жизни.  В проекте Дмитрия Илларионова участвуют Михаил Смирнов и Иван Смирнов-младший, а также «Калужский молодежный симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера» (дирижер – Алексей Шатский).

В первый день фестиваля в Концертном зале областной филармонии выступят также известные классические гитаристы, лауреаты международных конкурсов Ровшан Мамедкулиев (Россия – Азербайджан) и Павел Кухта (республика Беларусь).

День второй: фьюжн, фингерстайл и русская гитара – 16 сентября

Участники «Мира гитары» опробуют новую площадку – пространство актуального искусства PRO ART’S на Театральной, 9.  В этот день состоятся два концерта – в 15:00 и в 18:00, вход свободный.

Впервые на фестивале выступит Максим Дороганич – известный композитор и джазовый гитарист, ученик Олега Акимова и Андрея Рейна. Дороганич много лет прожил в столице, недавно он вернулся в Калугу, преподает в Танеевском музыкальном колледже. Музыку гитариста относят к направлению, которое называется «фингерстайл». Эта сложнейшая техника заимствует приемы классической гитары и фламенко. Слушатель может подумать, что звучит не один инструмент, а сразу несколько. На сцену выйдут также молодые виртуозы Кайрат Арыстанов (Казахстан) и Александр Миронов (Молдова).

Вечером в PRO ART’S ждут поклонников семиструнной гитары – инструмента, на котором лучше всего звучат темы народных песен и романсов. Традиционно русская гитара - аккомпанирующий инструмент, но для нее написано немало произведений. Выступят постоянные участники фестиваля -  семиструнный дуэт «Русские гитары» (Владимир Маркушевич и Владимир Сумин), а также известный композитор и гитарист Сергей Руднев.

День третий: барокко, фламенко и «забытая классика» – 17 сентября

Музыка европейского Ренессанса и раннего Барокко несет в себе гармонию и радость жизни. При каждом исполнении она как бы рождается заново, каждый музыкант привносит в произведение что-то свое. На фестивале старинные мадригалы, танцы и канцоны прозвучат в исполнении дуэта CantoVivo: Андрей ЧЕРНЫШОВ (барочная гитара) и Марина БЕЛОВА (лютня). Музыканты стремятся максимально приблизиться к аутентичной манере исполнения.

Впервые на фестивале выступит гитарист Антон Баранов, выпускник Санкт-Петербургской консерватории, победитель престижных гитарных конкурсов. Он исполнит произведения композиторов-романтиков.

Екатерина Шевелева , Фото: Александр Фалалеев.
Опубликовано: 14.09.2020 11:40 0 358
Тэги: культура мир гитары
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