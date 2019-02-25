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Разыгрываем билеты на сегодняшний концерт Александра Маршала

25.02.2019 10:32 0 251 Дмитрий Ивьев
Разыгрываем билеты на сегодняшний концерт Александра Маршала

Вечером в понедельник, 25 февраля, на сцене «Арены КТЗ» в Калуге выступит известный российский исполнитель Александр Маршал.

Он представит программу «60, полёт нормальный».

Среди наших читателей в социальной сети «ВКонтакте» мы разыгрываем билеты на этот концерт. Подробности по ссылке на сообщество.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: культура
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