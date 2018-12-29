Здесь куют, лабают, жахают металл

29.12.2018 09:00 499 Эстель Трюффо, Владимир Ивкин. Фото: Михаил Николаев и из архива

Мы продолжаем наш проект, рассказывающий о том, какие субкультуры и молодёжные движения в разные годы встряхивали Калугу. На очереди - металлисты.

Акцент сделаем на представителях и поклонниках самых тяжёлых направлений металлической музыки: дэс, дум, блэк, грайдкор, хардкор и прочих.

Металл как культура в СССР вышел на пик популярности в 1980-е годы. Рассказать подробнее о том, как это явление развивалось в Калуге, мы попросили старожила калужской металсцены Михаила "Упыря" Николаева – вокалиста группы Festerguts, организатора многих металлических фестивалей.

Festerguts является, пожалуй, самой известной металл-командой Калуги. Она образовалась в 1993 году. Состояла из знакомых и друзей, которые собирались в гараже и играли тяжёлую музыку.

- Моё увлечение тяжёлым роком началось в восьмидесятые годы, когда это было на пике популярности во всём мире, - рассказал Михаил. - Родители с пониманием относились к моему увлечению, не запрещая всем этим заниматься. Даже несмотря на то, что на официальном уровне такая музыка в те времена была табуирована. Существовали даже списки запрещённых к прослушиванию групп. Но позже «железный занавес» рухнул, а вот металлическая музыка, наоборот, поднялась и стала поощряться.



- Это правда, что вас называют Упырём?



- Да, это прозвище изначально было на английском – Oupire. Переводилось как вампир, либо упырь. Не думал я, что когда-нибудь его русифицируют, - улыбается Михаил.

Участники, пожалуй, самой известной калужской дэс-метал банды Festerguts.

По словам Николаева, в Калуге зачатки металла также появились в восьмидесятые годы. Первой была группа «Доктор». Её участники играли в стиле хард-рок, но в дальнейшем несколько человек из этого состава создали новый коллектив, который стал играть уже более тяжёлую музыку.

Случилось это примерно в 1987-1988 годах. Группа получила название «Цербер». А на рубеже десятилетий появилась известная многим группа «Крёстный ход». К сожалению, в конце девяностых она распалась.

Festerguts же можно отнести ко «второй волне метала» в Калуге (начало 90-х годов), когда популярность начал завоевывать новый поджанр тяжелой музыки – death metal.

Первопроходцами этого стиля в Калуге можно назвать группу MASH, которая появилась незадолго до образования Festerguts. Кстати, на барабанах в ней играл ныне известный в городе человек - телеведущий компании «Ника ТВ» Павел ВЕПРИНЦЕВ.

- Если быть точным, то в группе MASH я не играл, - уточняет информацию нашему корреспонденту Павел. - До этого группа называлась «СаркофагЪ». Состав был из трёх человек. Я (ударные) Роман Манин (бас-гитара, гитара, вокал) и Дмитрий, кажется, Ратников, не помню точно фамилию (ритм-гитара, бэк-вокал). Играли что-то похожее на «Металлику» и «Арию». Такой лирический хэви-метал, немного спид-метал и даже где-то элементы панка были. Пробовали выступать. Участвовали в конкурсах музыкальных групп системы ССУЗов Калуги. Первая наша репетиционная база была в калужской геологоразведочной партии. Мы играли в актовом зале. И нашими постоянными слушателями были два геолога. Они постоянно заполняли какие-то бумажки, рисовали что-то на картах. А потом заказывали нам сыграть что-то из старенького. «Лед Зеппелин» или «Блэк Саббат». Слушали и так им это нравилось. Из геологоразведки нас выгнали - поругались с замдиректора. Надолго тогда осели в 22-м лицее. В классической «каморке за актовым залом». Репетиции были в обмен на вечера самодеятельности и дискотеки для учащихся. Тогда состав группы поменялся. Дима ушёл, поругались мы с ним. Он утяжеляться не хотел. Я не смог освоить две бочки. Меня заменил Александр Рощин. А на басу начал играть Максим. Фамилию его не вспомню. Тогда группа и начала называться MASH. Это год 1994-й был или 1993-й.

Довольно бурными для Калуги в плане металлической жизни выдались нулевые. Именно в конце 90-х начале 2000-х и в первую десятилетку нового века в Калуге массово создавались рок-группы, игравшие в различных тяжёлых стилях. Именно в эти годы в сквере Карпова образовывается и бурно развивается рок-тусовка.

Карповка, как именовала её молодёжь, становится настоящим центром притяжения неформалов со всего города. Тусовка начинает принимать активное участие и в жизни Калуги. К примеру, в городе прошла акция «Неформалы за чистоту Калуги», в рамках которой металлисты, готы и прочая нечисть убрала мусор на сквере Мира.

А в начале двухтысячных калужский дэс шагнул в кино. Создатели канадского фильма ужасов «Святые и грешники» взяли композиции Festerguts для музыкального сопровождения фильма, а главная героиня и режиссёр ужастика Меланта Блэкторн снялась для обложки нового альбома калужской группы.

Субкультура в те годы развивалась очень бурно. В Калуге проводятся ежегодные местные фестивали, такие как «Стальной натиск», «Железные девы». Они собирают сотни зрителей. В те времена рок-команды выступали даже на городских праздниках в парке культуры и отдыха.

В советские времена кафе на пл. Московской было пристанищем работяг завода КТЗ, а в девяностые его "заселили" металлисты.

ДК "Строитель" некогда был центром рок жизни Калуги.

- Сейчас, конечно, таких весёлых трешовых концертов нет, - рассказывает ещё один участник мелаллического движения Калуги Наталья Слинько, поигравшая на синтезаторе в блэк-металл группе Crypthowl. - Хорошо это или плохо не знаю. Мне в те годы было весело. Поколбасишься на концерте и получаешь определенную разрядку. Эпицентрами угарных сейшенов были ДК «Строитель» и «Ромашка» на площади Московской. В «Ромахе» места, конечно, было маловато. Туалеты буквально дымились от количества курящих. Поднимаешься выше — в одной комнате рубят хардкор, в другой играют в Counter Strike. Между собой фаны «контры» и «мяса» общались свободно, здоровались. Все друг друга знали поименно. Вернее по кличкам.

Но главное для металлиста, это, конечно, не просто тусовка, а концерты, которые на жаргоне называли сейшны – от английского session. В первой половине девяностых они проходили даже во Дворце пионеров.

- На свой первый сейшн я попал году этак в 1995-м, - рассказывает главный редактор www.kp40.ru Владимир Ивкин. – Я уже класса с девятого плотно сидел на трэше и хэви метал – слушал Metallica, Megadeath, Iron Maiden, Manowar, Accept и прочих. А тут друзья затащили в Дворец пионеров на какой-то местный дэс-фестиваль, «чтобы трясануть хайром и заценить настоящее музло, а не эту твою опопсевшую «Металлику».



Как мне потом рассказывали, этот металлический концерт стал первым и последним в данном заведении. Оно и не мудрено. Об обеспечении охраны на фесте как-то никто не подумал (видимо, сказалась нехватка опыта), а металлюги будучи и в трезвом состоянии народом довольно горячим, в отсутствие охраны ещё и изрядно подогрелись портвешком.



Как итог – туалет Дворца пионеров попросту разнесли в труху и завалили мусором, а актовый зал, где проходил сейшн, после концерта стал больше похож на пункт приёма стеклотары.



Никогда не забуду глаза руководителя шахматного кружка, на который я три года ходил в этот самый Дворец пионеров. Увидев меня в компании хмурых патлатых металлюг, в майке с принтом обложки альбома Killers британского ВИА Iron Maiden, он посмотрел на меня – когда-то подававшего надежды юного шахматиста - так тоскливо, с такой болью и надрывом, что, казалось, ещё чуть-чуть и он закричит: «Неужто и ты, Брут?»

Но в будущем организаторы металлических концертов учли ошибки Дворца пионеров и впредь на всех рок-концертах в обязательном порядке присутствовала охрана, а металлистов при входе в зал тщательно досматривали. Пьяных попросту заворачивали.

Концерт Festerguts в Калуге в 2008 году.

Правда, наличие охраны оборачивалось и неизбежным злом. В ДК «Строитель», который долгое время был главной концертной площадкой для рок-банд, необходимость досмотра зрителей оборачивалась адскими давками на входе.

- Бедная дверь в ДК, интересно, сколько раз выбивали её стекло перед концертами? – вспоминает Наталья Слинько. - Я помню как минимум два случая, когда оно не выдерживало натиск металлистов. Первый, когда приезжал «Король и Шут», а второй на каком-то из местных фестивалей, по-моему одном из «Стальных натисков».

Легендарный фестиваль «Железные девы» просуществовал несколько лет и успел стать международным.

Ещё одним культовым местом для калужских металлистов на долгое время стал бывший ДК «КЭМЗ». В том числе и здесь проходили легендарные фестивали «Железные девы» и «Стальной натиск». И если в последнем принимали участие разные представители тяжелых стилей, то в рамках первого на 8 марта в Калугу съезжались группы исключительно с женским вокалом. Причем, не только российские, но и зарубежные, да ещё и первые номера тяжёлой рок-индустрии.

Поистине фееричным выдался 2011 год, когда хэдлайнером фестиваля стала всемирно известная шведская группа Frantic Amber. Шведки попросту порвали зал, когда неожиданно запели на русском… гимн России в стиле death metal.

Видеозаписью этого фееричного отжига с читателями www.kp40.ru поделился организатор фестиваля «Железные девы» Михаил Николаев.

А видео ниже - о фестивале "Стальной натиск". Самом первом.

На "Стальном натиске" было все, что нужно металлюге...

... и хорошая компания...

... и адское рубилово...

... и колоритные персонажи...

... и любовь...

... и даже привидение))))

Но со временем тяжёлые стили рок-музыки стали терять популярность, рваные рифы и ритмы постепенно уступили место более мелодичным, а в последние два года люди, как утверждает Михаил Николаев, вообще перестали ходить на металлические концерты.

- В основном, поклонники тяжёлой музыки собираются на локальные мероприятия, которые проходят в клубах. В Калугу всё ещё заезжают зарубежные дэс-группы во время туров по России, но и они собирают на свои концерты мало народа, - говорит Михаил.

- Как считаете, может ли в будущем тяжёлые жанры ждать ренессанс? – спрашиваем мы Упыря.

- Вряд ли. Всему своё время. Конечно, небольшие тусовки сохранятся, но металл уже стал уделом избранных людей, и останется таковым в будущем. Хотя на западе металлические стили до сих пор имеют хорошее развитие. Возможно, он и переродится когда-нибудь в будущем, но только в ином качестве. Ведь уже бывало, что металл трансформировался во что-то новое и на время становился трендовым явлением. Пример этому - те же самые Rammstein.

Схожую точку зрения высказывает и участник калужской группы Unfry Дмитрий Волков.



- Я думаю, что в наше время экстремальные жанры металла не вымирают, а просто становятся олдскулом, - делится мнением музыкант. - У каждой эпохи свое время и свое звучание. В наше время есть возможность сделать качественный продукт на коленке, имея в своем распоряжении ноут и звуковую карту. Можно сказать, что современный слушатель в какой-то мере избалован хорошим звучанием и теперь сырой звук True Black Metal заходит разве что под определенное настроение.



Речь о полном вымирании идти не может. Музыканты развиваются, пишут новые композиции, и, как правило, новые записи существенно отличаются от того, что было, но в этом нет ничего плохого.



Так же не стоит забывать, что в каждом жанре есть свои клише, которые задают звучание. Возможно, проблема как раз в том, что новорожденные группы вносят мало нового в жанр и из-за этого музыка направления становится довольно однообразной. Если посмотреть на тех же Behemoth они отлично справляются с тем, что спрос на направление, в котором они играют, спадает, ставя крутые шоу, экспериментируя с образами, и делают всё это крайне качественно.

Нельзя не упомянуть о ещё одном знаковом металл-явлении Калуги. В 2009 году в городе начал работать тематический рок-сайт www.rockaluga.ru. Но он, просуществовав семь лет, канул в Лету. Осталось только сообщество во «Вконтакте».

Из первых уст

Угарные истории послушать не хотите ли?

Металлисты Калуги рассказывают интересные и забавные случаи из своей жизни.

Михаил Николаев, вокалист Festerguts и Crypthowl, главный металл-заводила Калуги

- Историй на самом деле много. Однажды я работал учителем в школе, это было в 1998-1999 годах. Вообще дисциплина у меня была не очень, восьмые и девятые классы – самый такой возраст. Но на одном из уроков на задней парте сидят ребята в наушниках с плеерами, я им делаю замечание, мол, прекращайте отвлекаться и слушайте меня. А они мне отвечают: «Мы вас и слушаем». И достают из плеера кассету с альбомом Festerguts.

Дмитрий Волков, музыкант, участник обнинской группы Unfry!:

- Был момент, когда мы играли в Обнинске, а за день до нас в том же баре выступала группа «Черный обелиск». Уезжая, вместе со своим оборудованием они зацепили и местный стул от барабанной установки. Видимо, по ошибке. Это, конечно, доставило нам некоторые неудобства, ведь другого на замену не было, а играть стоя полтора часа барабанщику не очень удобно. К счастью, до выступления было достаточно много времени и нам успели привезти стул из Калуги.

Наталья Слинько, играла на синтезаторе в black metal группе Crypthowl

- Однажды в 2005 году мы выступали с концертом на «Стальном натиске». Народищу – тьма. Играем, естественно, вживую. За одним уже очень хорошо прибухнувшим молодцом охранники недоглядели, и он-таки взобрался к нам на сцену. Сначала просто поколбасился, и вокалист постарался его мягко снять. Но парень на ногах уже не держался и, схватившись за мой синтезатор, на котором я как раз в этот момент играла соло, начал падать со сцены. И вот, ты одной рукой сражаешься за свой синтезатор, а второй доигрываешь соло.

В общем, весело было. Даже не верится, что с тех пор уже 13 лет прошло.

Почитаете тяжёлый рок? Завсегдатаи сейшнов и концертов? Знаете угарные истории из жизни металлистов? Делитесь ими в комментариях!