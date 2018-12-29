Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Суббота, 29 декабря
$ 69.52 0.65
79.66 1.27
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Культура

Здесь куют, лабают, жахают металл

29.12.2018 09:00 0 499 Эстель Трюффо, Владимир Ивкин. Фото: Михаил Николаев и из архива
Здесь куют, лабают, жахают металл

Мы продолжаем наш проект, рассказывающий о том, какие субкультуры и молодёжные движения в разные годы встряхивали Калугу. На очереди - металлисты.

Акцент сделаем на представителях и поклонниках самых тяжёлых направлений металлической музыки: дэс, дум, блэк, грайдкор, хардкор и прочих.

Металл как культура в СССР вышел на пик популярности в 1980-е годы. Рассказать подробнее о том, как это явление развивалось в Калуге, мы попросили старожила калужской металсцены Михаила "Упыря" Николаева – вокалиста группы Festerguts, организатора многих металлических фестивалей.

Festerguts является, пожалуй, самой известной металл-командой Калуги. Она образовалась в 1993 году. Состояла из знакомых и друзей, которые собирались в гараже и играли тяжёлую музыку.

- Моё увлечение тяжёлым роком началось в восьмидесятые годы, когда это было на пике популярности во всём мире, - рассказал Михаил. - Родители с пониманием относились к моему увлечению, не запрещая всем этим заниматься. Даже несмотря на то, что на официальном уровне такая музыка в те времена была табуирована. Существовали даже списки запрещённых к прослушиванию групп. Но позже «железный занавес» рухнул, а вот металлическая музыка, наоборот, поднялась и стала поощряться.

- Это правда, что вас называют Упырём?

- Да, это прозвище изначально было на английском – Oupire. Переводилось как вампир, либо упырь. Не думал я, что когда-нибудь его русифицируют, - улыбается Михаил.

Участники, пожалуй, самой известной калужской дэс-метал банды Festerguts. 

По словам Николаева, в Калуге зачатки металла также появились в восьмидесятые годы. Первой была группа «Доктор». Её участники играли в стиле хард-рок, но в дальнейшем несколько человек из этого состава создали новый коллектив, который стал играть уже более тяжёлую музыку.

Случилось это примерно в 1987-1988 годах. Группа получила название «Цербер». А на рубеже десятилетий появилась известная многим группа «Крёстный ход». К сожалению, в конце девяностых она распалась.

Festerguts же можно отнести ко «второй волне метала» в Калуге (начало 90-х годов), когда популярность начал завоевывать новый поджанр тяжелой музыки – death metal.

Первопроходцами этого стиля в Калуге можно назвать группу MASH, которая появилась незадолго до образования Festerguts. Кстати, на барабанах в ней играл ныне известный в городе человек - телеведущий компании «Ника ТВ» Павел ВЕПРИНЦЕВ.

- Если быть точным, то в группе MASH я не играл, - уточняет информацию нашему корреспонденту Павел. - До этого группа называлась «СаркофагЪ». Состав был из трёх человек. Я (ударные) Роман Манин (бас-гитара, гитара, вокал) и Дмитрий, кажется, Ратников, не помню точно фамилию (ритм-гитара, бэк-вокал). Играли что-то похожее на «Металлику» и «Арию». Такой лирический хэви-метал, немного спид-метал и даже где-то элементы панка были. Пробовали выступать. Участвовали в конкурсах музыкальных групп системы ССУЗов Калуги. Первая наша репетиционная база была в калужской геологоразведочной партии. Мы играли в актовом зале. И нашими постоянными слушателями были два геолога. Они постоянно заполняли какие-то бумажки, рисовали что-то на картах. А потом заказывали нам сыграть что-то из старенького. «Лед Зеппелин» или «Блэк Саббат». Слушали и так им это нравилось. Из геологоразведки нас выгнали - поругались с замдиректора. Надолго тогда осели в 22-м лицее. В классической «каморке за актовым залом». Репетиции были в обмен на вечера самодеятельности и дискотеки для учащихся. Тогда состав группы поменялся. Дима ушёл, поругались мы с ним. Он утяжеляться не хотел. Я не смог освоить две бочки. Меня заменил Александр Рощин. А на басу начал играть Максим. Фамилию его не вспомню. Тогда группа и начала называться MASH. Это год 1994-й был или 1993-й.

Довольно бурными для Калуги в плане металлической жизни выдались нулевые. Именно в конце 90-х начале 2000-х и в первую десятилетку нового века в Калуге массово создавались рок-группы, игравшие в различных тяжёлых стилях. Именно в эти годы в сквере Карпова образовывается и бурно развивается рок-тусовка.

Карповка, как именовала её молодёжь, становится настоящим центром притяжения неформалов со всего города. Тусовка начинает принимать активное участие и в жизни Калуги. К примеру, в городе прошла акция «Неформалы за чистоту Калуги», в рамках которой металлисты, готы и прочая нечисть убрала мусор на сквере Мира. 

А в начале двухтысячных калужский дэс шагнул в кино. Создатели канадского фильма ужасов «Святые и грешники»  взяли композиции Festerguts для музыкального сопровождения фильма, а главная героиня и режиссёр ужастика Меланта Блэкторн снялась для обложки нового альбома калужской группы.

Субкультура в те годы развивалась очень бурно. В Калуге проводятся ежегодные местные фестивали, такие как «Стальной натиск», «Железные девы». Они собирают сотни зрителей. В те времена рок-команды выступали даже на городских праздниках в парке культуры и отдыха.

В советские времена кафе на пл. Московской было пристанищем работяг завода КТЗ, а в девяностые его "заселили" металлисты.

ДК "Строитель" некогда был центром рок жизни Калуги.

- Сейчас, конечно, таких весёлых трешовых концертов нет, - рассказывает ещё один участник мелаллического движения Калуги Наталья Слинько, поигравшая на синтезаторе в блэк-металл группе Crypthowl. - Хорошо это или плохо не знаю. Мне в те годы было весело. Поколбасишься на концерте и получаешь определенную разрядку. Эпицентрами угарных сейшенов были ДК «Строитель» и «Ромашка» на площади Московской. В «Ромахе» места, конечно, было маловато. Туалеты буквально дымились от количества курящих. Поднимаешься выше — в одной комнате рубят хардкор, в другой играют в Counter Strike. Между собой фаны «контры» и «мяса» общались свободно, здоровались. Все друг друга знали поименно. Вернее по кличкам.

Но главное для металлиста, это, конечно, не просто тусовка, а концерты, которые на жаргоне называли сейшны – от английского session. В первой половине девяностых они проходили даже во Дворце пионеров.

- На свой первый сейшн я попал году этак в 1995-м, - рассказывает главный редактор www.kp40.ru Владимир Ивкин. – Я уже класса с девятого плотно сидел на трэше и хэви метал – слушал Metallica, Megadeath, Iron Maiden, Manowar, Accept и прочих. А тут друзья затащили в Дворец пионеров на какой-то местный дэс-фестиваль, «чтобы трясануть хайром и заценить настоящее музло, а не эту твою опопсевшую «Металлику».

Как мне потом рассказывали, этот металлический концерт стал первым и последним в данном заведении. Оно и не мудрено. Об обеспечении охраны на фесте как-то никто не подумал (видимо, сказалась нехватка опыта), а металлюги будучи и в трезвом состоянии народом довольно горячим, в отсутствие охраны ещё и изрядно подогрелись портвешком.

Как итог – туалет Дворца пионеров попросту разнесли в труху и завалили мусором, а актовый зал, где проходил сейшн, после концерта стал больше похож на пункт приёма стеклотары.

Никогда не забуду глаза руководителя шахматного кружка, на который я три года ходил в этот самый Дворец пионеров. Увидев меня в компании хмурых патлатых металлюг, в майке с принтом обложки альбома Killers британского ВИА Iron Maiden, он посмотрел на меня – когда-то подававшего надежды юного шахматиста - так тоскливо, с такой болью и надрывом, что, казалось, ещё чуть-чуть и он закричит: «Неужто и ты, Брут?»

Но в будущем организаторы металлических концертов учли ошибки Дворца пионеров и впредь на всех рок-концертах в обязательном порядке присутствовала охрана, а металлистов при входе в зал тщательно досматривали. Пьяных попросту заворачивали.

Концерт Festerguts в Калуге в 2008 году.

Правда, наличие охраны оборачивалось и неизбежным злом. В ДК «Строитель», который долгое время был главной концертной площадкой для рок-банд, необходимость досмотра зрителей оборачивалась адскими давками на входе.

- Бедная дверь в ДК, интересно, сколько раз выбивали её стекло перед концертами? – вспоминает Наталья Слинько. - Я помню как минимум два случая, когда оно не выдерживало натиск металлистов. Первый, когда приезжал «Король и Шут», а второй на каком-то из местных фестивалей, по-моему одном из «Стальных натисков».

Легендарный фестиваль  «Железные девы» просуществовал несколько лет и успел стать международным.

Ещё одним культовым местом для калужских металлистов на долгое время стал бывший ДК «КЭМЗ». В том числе и здесь проходили легендарные фестивали «Железные девы» и «Стальной натиск». И если в последнем принимали участие разные представители тяжелых стилей, то в рамках первого на 8 марта в Калугу съезжались группы исключительно с женским вокалом. Причем, не только российские, но и зарубежные, да ещё и первые номера тяжёлой рок-индустрии.

Поистине фееричным выдался 2011 год, когда хэдлайнером фестиваля стала всемирно известная шведская группа Frantic Amber. Шведки попросту порвали зал, когда неожиданно запели на русском… гимн России в стиле death metal.

Видеозаписью этого фееричного отжига с читателями www.kp40.ru поделился организатор фестиваля «Железные девы» Михаил Николаев.

 

А видео ниже - о фестивале "Стальной натиск". Самом первом.

На "Стальном натиске" было все, что нужно металлюге...

... и хорошая компания...

... и адское рубилово...

... и колоритные персонажи...

... и любовь...

... и даже привидение))))

Но со временем тяжёлые стили рок-музыки стали терять популярность, рваные рифы и ритмы постепенно уступили место более мелодичным, а в последние два года люди, как утверждает Михаил Николаев, вообще перестали ходить на металлические концерты.

- В основном, поклонники тяжёлой музыки собираются на локальные мероприятия, которые проходят в клубах. В Калугу всё ещё заезжают зарубежные дэс-группы во время туров по России, но и они собирают на свои концерты мало народа, - говорит Михаил.

- Как считаете, может ли в будущем тяжёлые жанры ждать ренессанс? – спрашиваем мы Упыря.

- Вряд ли. Всему своё время. Конечно, небольшие тусовки сохранятся, но металл уже стал уделом избранных людей, и останется таковым в будущем. Хотя на западе металлические стили до сих пор имеют хорошее развитие. Возможно, он и переродится когда-нибудь в будущем, но только в ином качестве. Ведь уже бывало, что металл трансформировался во что-то новое и на время становился трендовым явлением. Пример этому - те же самые Rammstein.

Схожую точку зрения высказывает и участник калужской группы Unfry Дмитрий Волков.

- Я думаю, что в наше время экстремальные жанры металла не вымирают, а просто становятся олдскулом, - делится мнением музыкант. - У каждой эпохи свое время и свое звучание. В наше время есть возможность сделать качественный продукт на коленке, имея в своем распоряжении ноут и звуковую карту. Можно сказать, что современный слушатель в какой-то мере избалован хорошим звучанием и теперь сырой звук True Black Metal заходит разве что под определенное настроение.

Речь о полном вымирании идти не может. Музыканты развиваются, пишут новые композиции, и, как правило, новые записи существенно отличаются от того, что было, но в этом нет ничего плохого.

Так же не стоит забывать, что в каждом жанре есть свои клише, которые задают звучание. Возможно, проблема как раз в том, что новорожденные группы вносят мало нового в жанр и из-за этого музыка направления становится довольно однообразной. Если посмотреть на тех же Behemoth они отлично справляются с тем, что спрос на направление, в котором они играют, спадает, ставя крутые шоу, экспериментируя с образами, и делают всё это крайне качественно.

Нельзя не упомянуть о ещё одном знаковом металл-явлении Калуги. В 2009 году в городе начал работать тематический рок-сайт www.rockaluga.ru. Но он, просуществовав семь лет, канул в Лету. Осталось только сообщество во «Вконтакте».

 Из первых уст 

Угарные истории послушать не хотите ли?

Металлисты Калуги рассказывают интересные и забавные случаи из своей жизни.

Михаил Николаев, вокалист Festerguts и Crypthowl, главный металл-заводила Калуги

- Историй на самом деле много. Однажды я работал учителем в школе, это было в 1998-1999 годах. Вообще дисциплина у меня была не очень, восьмые и девятые классы – самый такой возраст. Но на одном из уроков на задней парте сидят ребята в наушниках с плеерами, я им делаю замечание, мол, прекращайте отвлекаться и слушайте меня. А они мне отвечают: «Мы вас и слушаем». И достают из плеера кассету с альбомом Festerguts.

Дмитрий Волков, музыкант, участник обнинской группы Unfry!:

- Был момент, когда мы играли в Обнинске, а за день до нас в том же баре выступала группа «Черный обелиск». Уезжая, вместе со своим оборудованием они зацепили и местный стул от барабанной установки. Видимо, по ошибке. Это, конечно, доставило нам некоторые неудобства, ведь другого на замену не было, а играть стоя полтора часа барабанщику не очень удобно. К счастью, до выступления было достаточно много времени и нам успели привезти стул из Калуги.

Наталья Слинько, играла на синтезаторе в black metal группе Crypthowl

- Однажды в 2005 году мы выступали с концертом на «Стальном натиске». Народищу – тьма. Играем, естественно, вживую. За одним уже очень хорошо прибухнувшим молодцом охранники недоглядели, и он-таки взобрался к нам на сцену. Сначала просто поколбасился, и вокалист постарался его мягко снять. Но парень на ногах уже не держался и, схватившись за мой синтезатор, на котором я как раз в этот момент играла соло, начал падать со сцены. И вот, ты одной рукой сражаешься за свой синтезатор, а второй доигрываешь соло.

В общем, весело было. Даже не верится, что с тех пор уже 13 лет прошло.

Почитаете тяжёлый рок? Завсегдатаи сейшнов и концертов? Знаете угарные истории из жизни металлистов? Делитесь ими в комментариях!

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы:

Эстель Трюффо, Владимир Ивкин. Фото: Михаил Николаев и из архива
Тэги: культура музыка тяжелый рок
Еще новости из рубрики «Культура»

Кто выиграл билеты на концерт «Синей птицы» 28.12.2018 10:09

Кто выиграл билеты на комедию «Оливье в мундире» 28.12.2018 09:18

Разыгрываем билеты на выступление Патриаршего хора Данилова монастыря 28.12.2018 08:51

Разыгрываем билеты на новогоднюю сказку «Снежная королева» 28.12.2018 08:30

Как полюбить авторское кино 27.12.2018 21:30

Народные новости
452 3
СКАТ
2045 11
viktoritta
1238 8
rolevoy

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 29 декабря, 12:00
Новогодняя афиша Калуги 2019: все мероприятия
Калуга
сб 29 декабря, 16:00
Цирк-шапито "Арена-Ягуар" с программой "Полосатый Рейс"
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 29 декабря, 16:00
Новогодняя афиша Обнинска 2019
Обнинск
вс 30 декабря, 18:00
Новогодняя афиша Медыни
Калужская область
пн 07 января, 10:30
Реконструкия в честь Освобождения Мещовска от немецко-фашистских захватчиков.
Калужская область
пн 31 декабря, 22:00
Встреча Нового Года 2019 в Лаврово - Песочне
Лаврово - Песочня, база отдыха
вт 01 января, 01:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
вт 01 января, 01:30
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
ср 02 января, 11:00
Интерактивный спектакль "Новогодние приключения Ивана-Стрельца"
Орион, КЗТА
ср 02 января, 12:00
Городской досуговый проект «Новогоднее настроение»
Центральный парк культуры и отдыха
пт 04 января, 16:00
«Таруса зимняя-2019»
Таруса

Для детей

сб 29 декабря, 11:00
Новогоднее представление «По следам Деда Мороза» и весёлая дискотека
Калужский театр кукол
сб 29 декабря, 11:00
"Тайна волшебной штуковины или пропавший Дед Мороззз..."
Дом музыки
сб 29 декабря, 13:00
Новогодний утренник и спектакль «Пастушка и трубочист»
Орион, КЗТА
сб 29 декабря, 13:00
Спектакль «Снежная королева»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Концерты

сб 29 декабря, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения Чипполино"
Арена КТЗ, ДК
пт 04 января, 19:00
Московский театр песни "Синяя Птица". "Рожденные в СССР"
Арена КТЗ, ДК
сб 29 декабря, 19:00
ZBS' PARTY
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 05 января, 21:00
Группа "Андем"
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Три богатыря и Наследница престола
Щелкунчик и четыре королевства
Гринч
Ёлки Последние
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

Удаленное управление и контроль объектов в современных реалиях

Крупномерные деревья и особенности их пересадки в зимнее время года

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.