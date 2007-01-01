Открыт приём заявок на гранты для культурных проектов
15 апреля Президентский фонд культурных инициатив начал принимать заявки на новый грантовый конкурс. Подать документы можно до 30 июня включительно на официальном сайте фонда. Победители смогут запустить свои проекты уже в январе 2027 года.
Участвовать в конкурсе могут некоммерческие и коммерческие организации, муниципальные учреждения, а также индивидуальные предприниматели. Для подачи заявки нужно выбрать одно из 12 тематических направлений: от «Единства с судьбой России» и «Многонационального народа» до «Молодых лидеров» и «Места силы». Также в анкете необходимо указать, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует предлагаемый проект.
Чтобы помочь участникам подготовить качественные заявки, на сайте фонда размещены методические рекомендации, чек-листы, записи образовательных вебинаров и серия обучающих подкастов.
Жители Калужской области могут получить бесплатную консультацию в региональном проектном офисе, который работает на базе Областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского (ул. Луначарского, 6).
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!