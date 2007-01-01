В программу калужского кинофестиваля вошли 115 фильмов из 30 стран
В нашем городе стартовал седьмой Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский».
Губернатор Владислав Шапша назвал его одним из центральных событий Всероссийской Недели космоса.
В программе представлены 115 фильмов из 30 стран. А всего поступило более 2000 заявок.
Шапша поблагодарил президента фестиваля, Народного артиста России Игоря Угольникова за этот проект.
