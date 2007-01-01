В Калуге увеличится площадь областной детской библиотеки
Культура

В Калуге увеличится площадь областной детской библиотеки

Дмитрий Ивьев
09.04, 17:19
Ей передадут освободившиеся помещения в Народном доме, сообщил 9 апреля губернатор Владислав Шапша.

- Площадей не хватало. Нашли возможность увеличить их на треть. Передаем освободившиеся помещения на 1-м этаже Народного дома, - пояснил он. - Поручил подготовить их к размещению библиотеки. Это позволит расширить книжный фонд, организовать новые студии, проводить больше массовых мероприятий.

Также будет создана безбарьерная среда для детей-инвалидов, которые сейчас занимаются на третьем этаже.

