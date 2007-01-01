В Калуге увеличится площадь областной детской библиотеки
Ей передадут освободившиеся помещения в Народном доме, сообщил 9 апреля губернатор Владислав Шапша.
- Площадей не хватало. Нашли возможность увеличить их на треть. Передаем освободившиеся помещения на 1-м этаже Народного дома, - пояснил он. - Поручил подготовить их к размещению библиотеки. Это позволит расширить книжный фонд, организовать новые студии, проводить больше массовых мероприятий.
Также будет создана безбарьерная среда для детей-инвалидов, которые сейчас занимаются на третьем этаже.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь