В Калуге увеличится площадь областной детской библиотеки

Ей передадут освободившиеся помещения в Народном доме, сообщил 9 апреля губернатор Владислав Шапша.

- Площадей не хватало. Нашли возможность увеличить их на треть. Передаем освободившиеся помещения на 1-м этаже Народного дома, - пояснил он. - Поручил подготовить их к размещению библиотеки. Это позволит расширить книжный фонд, организовать новые студии, проводить больше массовых мероприятий.

Также будет создана безбарьерная среда для детей-инвалидов, которые сейчас занимаются на третьем этаже.