В Калуге откроется выставка «Наш Бессмертный полк»

24 апреля в Калужском музее изобразительных искусств начнёт работу выставка «Наш Бессмертный полк». Экспозиция посвящена художникам, которые в годы войны ушли на фронт, чтобы защищать страну.

Как сообщает Министерство культуры и туризма региона, на выставке будут представлены пейзажи русской природы, городские виды, образы Калуги и натюрморты. Все эти работы созданы людьми, которые в трудное время оставили кисти и взяли в руки оружие.

Организаторы надеются, что выставка поможет зрителям не только познакомиться с творчеством художников-фронтовиков, но и лучше понять, через что им пришлось пройти.