Губернатор рассказал про обновление объектов культуры
Культура

Губернатор рассказал про обновление объектов культуры

Дмитрий Ивьев
08.04, 14:15
Эта работа ведется по всей Калужской области.

- Недавно завершился капремонт Дубининского дома культуры в Дзержинском районе, - рассказал 8 апреля губернатор Владислав Шапша. - Он выполнен в рамках нацпроекта «Семья», а также Народной программы партии «Единая Россия». Приступаем к капремонту ГДК в Обнинске.

Он также напомнил про важные события 2025 года - открытие нового ТЮЗа и создание Дома хлудневской игрушки в Думиничах.

- Пять библиотек обновляем за два года. В этом году переоснащаем по модельному стандарту еще три библиотеки, сейчас у нас их уже 21, - рассказал Шапша. - Приступаем к капремонту Тарусской картинной галереи и музейного центра «Дом Богдановых» в Мосальске. За пять лет привели в порядок 40% зданий детских школ искусств. Продолжаем эту работу. А в Боровске начнется строительство новой ДШИ.

Также решается вопрос кадров. В этом году по программе «Земский работник культуры» планируем привлечь 20 специалистов.

- Запустили региональный проект «Вектор культуры», его задача – заинтересовать выпускников наших колледжей и вузов работать в регионе по профессии, - заявил глава региона. - Создаем условия, чтобы наши учреждения культуры были современными, комфортными, интересным. Чтобы жителям и гостям области хотелось чаще посещать их с пользой для ума и сердца.

eyJpdiI6IjhLMWhJZ0g1NFU1Z3kvNHorWnNKOWc9PSIsInZhbHVlIjoidVJTVml2VWdoUjdqUnN2L0ttQkw3Z0FmTDhMS2p4WmVDS2V6WGdla0dBb1gzNXlmZnRleWxMTVZXeU5XWkZKN3dSUVRzK2g3RUoyOU9NbDRVZWF0NEVvajU0Um9SdFRFVnB2VmNZM2hndndhYldTc2xPYk5nVjNUNTR1ODdVcHY3S1E5WWtETFd2cFAzN3JNeUdDcnI3RzNkYmhqc1lhVmkvRnN3cmpJcjhHOXh5b3UzQk1RTlJJeXhhOG51V0lNUzFJb3JWeEVsMWRMYWcxT1llR3FtaHdQRUlRT0hJNll6WWVIa0tTTm1lWk4xeHhvSHl6VmRMclhyUnhwNkh2bURTUGl4VWNRTjBoUjFVYUREL1Y2UUg3cWU5cFZpclV5a3Q1S0VyRm9leGlKNHd4b2RlTWlQa1FtTjlxOFV2b0lIamEwZXp2cU9hRVNXRFRkTEpMU3BaYWZhWnJrbVg3ejVKNlhHREhHUVplZkJsUHZTMDJkVFRYdXlobFE1bWloZGM1M3Jack9ndklrZ0tmSkxXRGtheWFYSlhITlpsbXBYTXdQUkxJRDY3VUw3VUI5QzRBb1dJUVRCR3Q3aVpCRyIsIm1hYyI6IjAxYWI1MTBkNjg1MjgxNzQ0NGE0YzgwZmNmYjI2NTUyMWIzMmM2ZDQzMmU4MjFjNDQwNmVlZjNmNGMyMjU0Y2EiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjNTTzIvcEpFNlJ0Z0ZhZ3lqdnRMMVE9PSIsInZhbHVlIjoiVURxT05SMFF1TEIyRlFQWGw5R08xN3JDR0RkZi96VTRWY2VUVllwcm1EOVBZV1VNRmk0bm9nQTRPcWN0MDhNREtLREtmSU1LRU0rQ0ZYejZiL2tWcmttWUxtckg1YjRMR1R1dWtyVWFUNTBGbksveEt6WkNxSWdzM1Fid28rTmJMeG5kRVdJU0J6WVlGTUFkT0U1aDAvMUdaTWU1bm0vcEhlVjlrbzNackJOSWZxV3c5Y242TjZINXdaRjJ6ZnQxbmdlenQ5ZEllNDkwK1NNTCtZWjJOU1FoUDkwUWJFT2hDUFNSUXlDVU9ZcEQ2WmZRS3EwOHZzUTBRa3kraW5URjZRdjQ4L0JFUnBvMURmMlNHdFV0OTFNZUpRMStBYXBaT0xnMUEwMkt0NWZRcWxmMTluYlgzTldYa3hqTE9QQW9HQ3lRTFJ5UWwvTW1hZGlLOVhjTDZrVnZYeVArSHc4ZW5ZU2ZrdGVaMzg4dXdtdjVXcHRXL3QweWhiZ1N3UmEzeGt3bWYvSzdXS2hxVHZnQU13TXptWXlnNGxRVG9ZUzNFUXJXdFhRWGViS1h3WTU4UzFqTHZjcjdsTnJEdnFFNEpTRkxxL3lNTXU4WTFJODlhNjR0UEVMYzYzbUpBejYxcVNzS2pYRkRjWDJSMWhQT2hvdzF3TzdHaFNYZ055VjJiNkt4Y3BTT1diV3ZOb201dVB5eFZ4Y01XWlB5MjRST0NLdGtOcmF1ZzA0UURjNGFRM2dqOHNrNW81WDJBam9rSm9UaWhyR2FwMExYdWdwYVJ1UG9XTS84eERmaCtyVjFLTTVBZjdYKzZGRHByUkNxN3ZDRkN5UUFNaUNQVnJTdyIsIm1hYyI6IjI4ODYzMDU5ZTE5M2FjYjRjMWIzNzgwYTMxZDlkNzk3YjY3NWZhY2NmNDU0Y2FiYWMyMjE1NjA1Y2FjOWU5NzciLCJ0YWciOiIifQ==
