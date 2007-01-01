Губернатор рассказал про обновление объектов культуры

Эта работа ведется по всей Калужской области.

- Недавно завершился капремонт Дубининского дома культуры в Дзержинском районе, - рассказал 8 апреля губернатор Владислав Шапша. - Он выполнен в рамках нацпроекта «Семья», а также Народной программы партии «Единая Россия». Приступаем к капремонту ГДК в Обнинске.

Он также напомнил про важные события 2025 года - открытие нового ТЮЗа и создание Дома хлудневской игрушки в Думиничах.

- Пять библиотек обновляем за два года. В этом году переоснащаем по модельному стандарту еще три библиотеки, сейчас у нас их уже 21, - рассказал Шапша. - Приступаем к капремонту Тарусской картинной галереи и музейного центра «Дом Богдановых» в Мосальске. За пять лет привели в порядок 40% зданий детских школ искусств. Продолжаем эту работу. А в Боровске начнется строительство новой ДШИ.

Также решается вопрос кадров. В этом году по программе «Земский работник культуры» планируем привлечь 20 специалистов.

- Запустили региональный проект «Вектор культуры», его задача – заинтересовать выпускников наших колледжей и вузов работать в регионе по профессии, - заявил глава региона. - Создаем условия, чтобы наши учреждения культуры были современными, комфортными, интересным. Чтобы жителям и гостям области хотелось чаще посещать их с пользой для ума и сердца.