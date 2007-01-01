В Калуге чествовали работников культуры

Дмитрий Ивьев
25.03, 07:59
Накануне профессионального праздника в Калужском доме музыки состоялось торжественное мероприятие «Призвание моё – культура!». Преподавателей детских школ искусств, сотрудников библиотек и культурно-досуговых центров наградили почётными грамотами и благодарственными письмами. Поздравил и поблагодарил работников культуры председатель Думы Калуги Юрий Моисеев:

«На протяжении многих лет вы дарите калужанам позитивные эмоции и праздничное настроение, открываете новые таланты в юных калужанах, стремитесь к сохранению наших богатых культурных традиций и развитию новых интересных направлений. Все вместе вы делаете нашу любимую Калугу лучше и краше. Искренне желаю вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и творческих успехов!»

Творческие коллективы города подготовили насыщенную концертную программу.

