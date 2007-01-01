В Товарково детская школа искусств получила новое оборудование по нацпроекту

Товарковская детская школа искусств в прошлом году обновила свою материально-техническую базу благодаря поддержке национального проекта «Семья». На выделенные средства учреждение закупило всё необходимое для полноценной работы всех отделений.

Для юных художников приобрели 111 предметов для занятий натюрмортом: гипсовые фигуры и муляжи, которые так важны для отработки навыков рисования. Также появились интерактивные панели, которые делают уроки более наглядными и интересными.

В концертном зале теперь установлен мультимедийный проектор с экраном и ноутбуком.

Обновили и музыкальную базу: школа получила гитары, гармошки, домру и рояль. Кроме того, закупили комплектующие к инструментам, экспозиционные витрины для выставок и специальные стеллажи для сушки рисунков.

Недавно в обновлённом концертном зале прошёл «Вечер ансамблей», в котором приняли участие ученики разных возрастов.