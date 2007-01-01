Юные музыканты из Первомайска написали музыкальный диктант от калужских педагогов

Калужский областной музыкальный колледж имени Танеева провёл традиционный «Музыкальный диктант» для учеников и преподавателей детской школы искусств из подшефного Первомайска.

Задание для ребят подготовил Александр Типаков — педагог колледжа и член Союза композиторов России. Он сочинил семь мелодий разного уровня сложности: от простых, которые под силу начинающим, до более замысловатых — для тех, кто уже уверенно чувствует себя в мире нот.

Участникам нужно было не просто записать услышанное, но и распознать ритм, определить тональность и разобраться в структуре каждого произведения. Девять юных музыкантов из Первомайска справились блестяще: каждый получил высшую оценку — пятёрку или пятёрку с небольшим минусом.