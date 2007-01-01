В Калуге завершились съемки известного сериала
В нашем городе работала команда фильма «Хозяин», рассказали 17 марта в министерстве культуры и туризма Калужской области.
В объектив камер попали не только улицы Калуги, но и поселок Воротынск.
- Самой зрелищной локацией стала площадь перед Театром драмы, где Денис Никифоров лично исполнил сложные трюки, - рассказали в министерстве.
Премьера 12 новых серий ожидается на НТВ в нынешнем году.
