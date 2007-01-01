В Сухиничском районе строят новый Дом культуры

Работы ведутся в деревне Радожнево. Дом культуры рассчитан на 100 мест.

- На объекте выполнены работы по устройству фундамента, кладке наружных и внутренних стен, устройству стропильной системы крыши, заливке черновых полов и армопояса, монтажу плит перекрытий, установке окон, частичное оштукатуривание стен, проведена укладка наружных сетей водоснабжения и водоотведения, проведен монтаж фундаментов под опоры уличного освещения, - рассказала 13 марта заместитель губернатора Валентина Авдеева. - Заказчиком осуществлена закупка немонтируемого оборудования.

Стоимость составит около 62 миллионов рублей. Из них 36 миллионов дал федеральный бюджет, 23 миллиона – областной, остальное – из местного.