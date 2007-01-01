В Калужской области открывают модульные Дома культуры
Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие культуры в Калужской области», рассказала в пятницу, 13 марта, заместитель губернатора Валентина Авдеева.
Модульные Дома культуры созданы в прошлом году в селе Нижние Прыски Козельского района и в селе Ильинское Перемышльского района.
- На указанные цели направлены средства областного бюджета в сумме 84,6 млн. рублей, - пояснила Авдеева.
