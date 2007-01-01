Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Калужском драмтеатре после реконструкции открылась малая сцена
Культура

В Калужском драмтеатре после реконструкции открылась малая сцена

Дмитрий Ивьев
12.03, 12:18
0 120
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ходе ремонта там полностью заменили электропроводку и сети передачи данных и общее технологическое электроснабжение, рассказали 12 марта в правительстве региона.

- Установлены современные свитчеры и пульты управления, - говорится в официальном комментарии. - Также модернизирована система вентиляции и кондиционирования, а для надёжности подвеса оборудования смонтирована новая прочная сценическая ферма. Завершающим этапом стал косметический ремонт пространства.

Открытие сцены ознаменовали премьерным показом спектакля «Дайте мне старуху!» по пьесе Василия Савинова.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkExUFhrOW0zUmJQNjdZOWZ6b3Q1dkE9PSIsInZhbHVlIjoialFlM1NWVUNtN09EbG8zOC9DbTRRKzhJREVUK25WNEVPYnhSR3d5YkFyclBlQkZlbkYzY1ZhWW1TTmxVTjl0Q1NBaGM4Z3U0U2RtejdkbUZIVU9CSGs1Ym1WVjBEK0hnSmM2UkNudWNNcTh4bnVoaDZEWkIxTmdvUUlFRzJZSlZ5YVBHYnZkczd0b0JhZVh3UEZFQWZNS1VnR3kwQjlmVERCNVlaeFloUXZUMWJtK084Zy9kR2JEUXJ5c1hDZXVMbjhhOUdGK0NNVTc3eWZaaTlxdlVyMEdLQmtCTUMrSjhoaWUzNS9EdGNLUTN4Nk5GenZtZEwzaU1ZekxPbTZnQS91Z25OeTA0ck1NNGY2dmNPQlFZa2lpUThycitscEJxSmwxWkRaT1IvS1FyMExTSVZvcFRwTW0xc1R4V3g5cXI5empZUW94WDRzeTJxY01Qc3NaQnIxRXArVkx1V0NKMFNBYU4zVVk5T1hVQ1NYQXcrWFI4QkZJT1dDNENnTTV1ZkcxdWVSSkcwS2RNeUR1SHFzWkpMT1RINi9UeDJObFIxQk9iV0tkUFp6dlQ5Sndpd0szcGRWbU5uS2J2ZlB0TyIsIm1hYyI6IjE5ZmI3MWQ3NTdlZTIxNjBlMjVlMGRjMTEyNGI2NWJiYzZiYzIwZGVhZjYwY2NiZDgyZDQ2YzJiYjhkOWYzMDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Inh2ZnRlTUdieDZmV0Z5RmNjU2pCT1E9PSIsInZhbHVlIjoiUU40OTl4REo0eUZuQUo0Y2granVIaXc2SEZuOUNmbHUycGg4V3NVUFZiZFRjMHJxYVR5RER4dndleGZqcU1zeTV6eEhzTnpNYW96cjljejBMTDZDancrOUFJWFNwdmlReWxJTlQyT3E4c2ltSFVOSkdiWDBjQUdaUkdTREtzSDdvM010aEYzb1N4cTJPbGd3SktSMUxQTEVpaDBLZFp6M0JGenVZN1pwb2MwOEZsUGxQQldzbFkxeVhhWW5IdEppOGJ1am1ScEVXU3c5V3ZPVFQ0aWdCcEZPaXVYTGdycG1LRS9nc3dzTjNTKzVpMnJmMmNIcUpiR2cwbTdSczM5M0FkOEVPckhxM21IbXY4empqdnczWElTczJKb1dXdCs0MXBJRTR2QXdabXdBSEhvY0dRYVlaejZmVHdFWnA0RzFLMitQZHlLZnNKN2EyT09TNCtQak1tOU4xNm8zVlJVSjUzbFJscmNpaCtaMzRXL0ZxanpuZkJzcHc0aEx2akVGclVWTnk3WklxSEFabFNJMmYyTzlrOGlEQTc1Z2RlS3Q5ek9xSmVVVzNhek5DV2pzV25aZTlRcUxHN0ZyRDM1UnRjdFB2NmUvVUkzRXdYQ2dPWmllOEc1L3phRFZDQXZybFJWenp6aDFlL2REMVNyaUtIa1hNa0tZd29wanNLNlVjOVBUNVFtbitrVUU1MDlTSkgrVGtaZ1pjZER5c1hudHNYMmdPUkV1N3dNa1haaG9TTHJrNnpNYWFKNmc5aW00SVFjblpNazY2c3A5T2ZkS3FHTEpOY2FqMnkwUG04aGd5T2ZhZHNOMW9HL0RFZGU1eU9MM0RuZUZMdzRnT1RTRyIsIm1hYyI6IjU5MWJiNGYxYmNkZDlmMDYwZWYyOWM0N2QxMDQ3YWE4ZjJjYzIwYTkyMzQ2NmY1MDIxYjU4ZWY2ZjAyOTdiNzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+