В Калужском драмтеатре после реконструкции открылась малая сцена
В ходе ремонта там полностью заменили электропроводку и сети передачи данных и общее технологическое электроснабжение, рассказали 12 марта в правительстве региона.
- Установлены современные свитчеры и пульты управления, - говорится в официальном комментарии. - Также модернизирована система вентиляции и кондиционирования, а для надёжности подвеса оборудования смонтирована новая прочная сценическая ферма. Завершающим этапом стал косметический ремонт пространства.
Открытие сцены ознаменовали премьерным показом спектакля «Дайте мне старуху!» по пьесе Василия Савинова.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь