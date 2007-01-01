В Кирове завершили капитальный ремонт школы искусств

Через неделю детская школа искусств №2 откроет свои двери для юных художников и музыкантов после масштабного обновления, сообщили 6 марта в правительстве Калужской области.

Там заменили окна, перекрыли кровлю, укрепили фасады, покрасили стены, обустроили новую отмостку, оборудовали пандус с навесом и полностью обновили внутреннюю отделку.

- Здание 1961 года постройки долгие годы нуждалось в капитальном ремонте. Ранее здесь ограничивались лишь косметическими работами, - пояснили в правительстве.